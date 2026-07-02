Marca japonesa le apuesta al fútbol colombiano y lanza su primera línea de guayos en el país

BOGOTÁ

La marca japonesa ASICS anunció su entrada al mercado del fútbol colombiano con el lanzamiento de la línea DS LIGHT, una apuesta que llega en un momento en el que el balompié vive uno de sus mejores momentos de conexión con los aficionados.

La compañía destacó que Colombia mantiene un fuerte arraigo futbolero, impulsado por el crecimiento del fútbol profesional, los torneos aficionados, las escuelas de formación y la pasión que se vive en canchas sintéticas y barrios de todo el país.

“En Colombia el fútbol es mucho más que un deporte; es identidad, conversación, comunidad y cultura”, señaló la marca al presentar su nueva categoría, dirigida a jugadores que buscan mayor comodidad, estabilidad y rendimiento dentro de la cancha.

ASICS debutará en este segmento con la familia de guayos DS LIGHT, equipada con tecnologías enfocadas en ligereza, amortiguación y tracción. Además, contará con el futbolista Fabián Sambueza como uno de sus principales embajadores en el país.

“Incluso en situaciones duras como El Campín y con condiciones de lluvia esta tecnología me sirvió, no la tuve que cambiar”, indicó.

La compañía aseguró que esta incursión busca responder a un mercado cada vez más exigente y reforzar su presencia en una de las disciplinas deportivas con mayor impacto cultural en Colombia.