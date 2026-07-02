Gobernador de Bolívar lanzó fuertes críticas contra empresa Servimaría

La crisis en el servicio de agua potable en el municipio San Juan Nepomuceno, Bolívar, volvió a generar un fuerte pronunciamiento del gobernador Yamil Arana, quien responsabilizó a la empresa Servimaría por las fallas que afectan a la comunidad y aseguró que el contrato con la operadora finalizará el próximo 30 de agosto.

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El mandatario afirmó que, al asumir su administración en enero de 2024, encontró un sistema de acueducto en condiciones deficientes. Según explicó, los motores, bombas y la planta de tratamiento presentaban un grave deterioro debido, presuntamente, a la falta de mantenimiento por parte de la empresa encargada de la operación.

De acuerdo con sus declaraciones, la situación ha obligado a la Gobernación a intervenir, pese a que no tiene competencia directa sobre la operación del servicio. Indicó que, junto con su equipo de trabajo, ha gestionado en varias ocasiones la reparación de equipos esenciales para evitar una interrupción prolongada del suministro de agua.

El gobernador también aseguró que su administración avanza en la construcción de un nuevo sistema de acueducto, proyecto para el que, según dijo, ya se realizaron los estudios, el diseño y la consecución de los recursos. Añadió que la infraestructura será entregada en funcionamiento antes de finalizar este año y estará a cargo de una nueva empresa operadora, la cual calificó como “seria”.

En medio de sus declaraciones, el mandatario reiteró que la salida de Servimaría hace parte de los compromisos de su gobierno y manifestó que el próximo 30 de agosto la empresa dejará de prestar el servicio en el municipio.

Frente a la emergencia actual, explicó que, como medida de contingencia, técnicos apoyados por la Gobernación y la Alcaldía trabajan en la reparación de la avería, mientras se mantiene el abastecimiento mediante más de diez carrotanques distribuidos en las zonas afectadas, aunque reconoció que la cantidad resulta insuficiente para atender toda la demanda.

Finalmente, expresó su expectativa de que la empresa operadora logre restablecer el servicio de acueducto antes de finalizar la tarde de este jueves.