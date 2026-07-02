Alcaldía de Cartagena impuso dura sanción contra exmandatario local, Luis Negrete Blanco

En un fallo de primera instancia, la Alcaldía de Cartagena mediante su despacho de Juzgamiento Disciplinario, destituyó e inhabilitó por ocho años al exalcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Luis Negrete Blanco.

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De acuerdo al documento el exmandatario, presuntamente, en la vigencia 2021 participó de manera irregular en el amaño de varios contratos por más de $10.400 millones, cuya principal conducta sería estructurar los pliegos de condiciones para beneficiar a determinadas personas naturales o jurídicas.

“Diseñados deliberadamente para limitar la participación de otros oferentes y quebrar los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia de la contratación estatal”, dice el fallo.

Según un informe de Funcicar sobre los 20 convenios celebrados, la mitad de los procesos que contaron con adiciones no justificaron la inversión de dichos recursos, ni detallaron la manera en que serían invertidos, configurándose una conducta a título de culpa gravísima.

Pese a los señalamientos y como garantía a la legítima defensa, el exfuncionario podrá presentar apelación al pronunciamiento del distrito.