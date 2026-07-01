Yamil Arana transforma El Educador: entrega nuevas vías y pone fin a más de 50 años de barro

El gobernador de Bolívar inauguró la pavimentación de vías en los sectores 2 de Noviembre y Buenos Aires, una obra que mejora la movilidad y la calidad de vida de cientos de familias.

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Cartagena de Indias, 30 de junio de 2026. En medio de una multitudinaria celebración, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó las nuevas vías del barrio El Educador, en los sectores 2 de Noviembre y Buenos Aires, una obra que pone fin a décadas de dificultades por el barro y abre una nueva etapa de desarrollo para esta comunidad cartagenera.

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El mandatario fue recibido entre aplausos, pancartas de agradecimiento y muestras de cariño por parte de los habitantes, quienes celebraron la llegada de una intervención que esperaron durante más de medio siglo. La jornada estuvo acompañada por expresiones culturales y musicales que convirtieron la inauguración en una verdadera fiesta comunitaria.

“Hoy es un día de fiesta para esta comunidad. Llegamos para decirle chao al barro y abrirle las puertas al progreso. Estas calles no solo mejoran la movilidad; también devuelven la tranquilidad, la seguridad y la esperanza de cientos de familias que durante años esperaron este momento. Ver la felicidad de los niños jugando, de los adultos mayores caminando con tranquilidad y de los vecinos celebrando nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir transformando a Cartagena y a todo Bolívar”, expresó el gobernador Yamil Arana.

El mandatario reiteró que la infraestructura vial seguirá siendo una de las principales apuestas de su administración, convencido de que cada calle pavimentada representa mejores oportunidades para las comunidades y una mayor calidad de vida para los bolivarenses.

La intervención comprendió la pavimentación de la carrera 74 entre calles 3J y 3E, la calle 3K entre carreras 75A y 72A, y la carrera 72A entre calles 3J y 3K, beneficiando directamente a las familias de los sectores 2 de Noviembre y Buenos Aires.

La comunidad agradece la transformación

Luz Daris Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector 2 de Noviembre, aseguró que la obra salda una deuda histórica con la comunidad.

Recordó que durante más de 50 años los habitantes convivieron con el barro, las inundaciones y las dificultades de movilidad, especialmente para los adultos mayores y las personas con discapacidad. También destacó el liderazgo del gobernador Yamil Arana y el trabajo articulado entre la Gobernación y las juntas de acción comunal para hacer realidad este proyecto.

Por su parte, María José Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires, relató que la iniciativa nació en 2018, cuando su abuela, tras la amputación de una pierna, enfrentaba enormes dificultades para desplazarse por las calles sin pavimentar.

Aunque su abuela ya no está para ver la obra terminada, aseguró que la satisfacción es enorme porque ahora cientos de familias podrán disfrutar de mejores condiciones de movilidad y una mayor calidad de vida. Asimismo, agradeció al gobernador Yamil Arana por convertir en realidad un sueño que durante años parecía inalcanzable.

Los habitantes también destacaron el impacto inmediato de la intervención. Catrina Madrid manifestó que ahora los niños podrán jugar con tranquilidad y los adultos mayores caminar con mayor seguridad, mientras que Lili B. Julio aseguró que dejar atrás el barro y los charcos representa “una bendición” para toda la comunidad.

Más obras para transformar Cartagena

La pavimentación de El Educador hace parte del paquete de cinco obras viales que la Gobernación de Bolívar entrega simultáneamente en distintos sectores de Cartagena.

En total, la administración del gobernador Yamil Arana construye 1,42 kilómetros de nuevas vías en los barrios La Magdalena, San José, Las Brisas, Bruselas, El Educador y el sector Florida, una inversión que fortalece la movilidad, dinamiza la economía local, valoriza los predios y mejora las condiciones de vida de cientos de familias.

Para la Gobernación de Bolívar, este plan representa la mayor inversión departamental en infraestructura vial realizada en Cartagena y hace parte de una estrategia que continuará llevando desarrollo, bienestar y oportunidades a más comunidades de la capital bolivarense.