En Cundinamarca desarticularon la banda ‘Los del San José’, dedicada al microtráfico

Un operativo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca, la Policía de Cundinamarca, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Pacho permitió la desarticulación de la estructura delincuencial conocida como ‘Los del San José’, señalada de presuntamente dedicarse al microtráfico en este municipio de la provincia de Rionegro.

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Durante el procedimiento fueron capturadas 11 personas, quienes acumulan 24 anotaciones judiciales por diferentes delitos y deberán responder ante las autoridades por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Con este resultado, ya son 159 las bandas criminales impactadas por las autoridades en Cundinamarca.

La organización presuntamente vendía droga cerca de colegios y parques

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó el trabajo articulado entre las entidades que participaron en la investigación y aseguró que la estructura representaba una amenaza para la seguridad del municipio.

Según explicó el mandatario, las investigaciones indican que la organización comercializaba estupefacientes en parques, espacios públicos y sectores cercanos a instituciones educativas, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes de Pacho.

Alias ‘Claudio’ sería el presunto cabecilla

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Mauricio Herrera, las labores de inteligencia permitieron identificar la estructura de la organización y judicializar a quienes serían sus principales integrantes.

Entre los capturados figura alias ‘Claudio’, señalado de coordinar la distribución y comercialización de los estupefacientes. También fueron detenidos alias ‘Candelilla’, ‘Juanito’, ‘Miller’ y ‘Noa’, quienes, según la investigación, participarían en la venta de sustancias ilícitas en distintos sectores del municipio.

El alcalde de Pacho, Carlos Díaz, calificó la operación como uno de los golpes más importantes contra el microtráfico en el municipio y destacó el apoyo de la Policía Nacional y la Gobernación de Cundinamarca para lograr este resultado.

Los 11 capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. De ser hallados responsables de los delitos que les fueron imputados, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente.