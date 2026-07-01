Suspenden racionamientos de agua en Cartagena: se podrán presentar intermitencias y bajas presiones

Aguas de Cartagena informó a la ciudadanía que, a partir de hoy, se levanta la medida de “ajuste temporal en el esquema de distribución del servicio de agua potable” implementada para equilibrar el abastecimiento en la ciudad.

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Esto ha sido posible- aseguran- gracias al trabajo técnico y operativo desarrollado por la empresa, en articulación con expertos de Veolia, quienes han acompañado la implementación de acciones para optimizar el desempeño del sistema de producción y distribución de agua potable. Con el levantamiento de la medida, la empresa restablece su operación habitual.

No obstante, debido a que las plantas de tratamiento operan actualmente al máximo de su capacidad de producción y a las condiciones propias de la red de distribución, sumado al incremento en la demanda de agua derivado de los efectos persistentes del fenómeno de El Niño, se podrán presentar intermitencias y bajas presiones en algunos sectores de la ciudad.

En este contexto, Aguas de Cartagena reitera el llamado a la ciudadanía a hacer un uso racional y responsable del agua, como una acción fundamental para contribuir a la estabilidad del sistema y favorecer la prestación del servicio en toda la ciudad.

Aguas de Cartagena continuará desarrollando acciones técnicas, operativas y de inversión para consolidar un sistema de acueducto cada vez más confiable y eficiente.

La empresa agradece a sus usuarios la comprensión, la confianza y la colaboración demostradas durante la aplicación de esta medida y reafirma su compromiso de seguir trabajando para brindar un servicio con mayores niveles de continuidad y calidad.