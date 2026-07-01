Proyecto “Reparación Transformadora, una apuesta de paz”: estos son los beneficiarios

El Fondo de Programas Especiales para la Paz Fondo Paz, en alianza con la Universidad de Cartagena, anuncia los resultados del proceso de selección de beneficiarios del proyecto “Reparación Transformadora, una apuesta de paz total”. En total, 720 personas y 36 asociaciones comunitarias de 12 municipios en cinco departamentos del país, serán acompañadas en su proceso de recuperación integral: productiva, psicológica, jurídica y de resiliencia colectiva.

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Tras un riguroso y amplio proceso de convocatoria y selección, el proyecto cuenta ya con sus beneficiarios y beneficiarias. Son mujeres, hombres, jóvenes, líderes y organizaciones de comunidades que han vivido de cerca los efectos del conflicto armado y que hoy encuentran en el proyecto una oportunidad concreta de reconstruir sus vidas desde una reparación transformadora.

Los doce municipios priorizados se encuentran en cinco departamentos: Antioquia (Caucasia y Tarazá); Bolívar (San Jacinto y El Carmen de Bolívar); Caquetá (Florencia, Belén de los Andaquies y San Vicente del Caguán); Norte de Santander (Sardinata, El Zulia y Bucarasica) y Putumayo (Mocoa y Orito).

Son cuatro componentes y una sola visión:

Fortalecimiento de Unidades Productivas: 444 beneficiarios recibirán acompañamiento técnico y económico.

444 beneficiarios recibirán acompañamiento técnico y económico. Primeros Auxilios Psicológicos (PAP): 120 personas contarán con formación en atención sicológica primaria para atender a sus comunidades.

120 personas contarán con formación en atención sicológica primaria para atender a sus comunidades. Empoderamiento Jurídico: 120 personas se formarán en sus derechos y rutas de acceso a la justicia.

120 personas se formarán en sus derechos y rutas de acceso a la justicia. Metodología Barrilete – Resiliencia Comunitaria: 36 asociaciones serán fortalecidas con esta metodología participativa, a través de intervención social

Cada proceso de formación iniciará en los territorios priorizados a partir del 23 de junio.

“Reparación Transformadora, una Apuesta de Paz Total” es ejecutado por la Universidad de Cartagena y financiado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ de Presidencia de la República.

La reparación transformadora ya tiene nombres, territorios y comunidades listas para escribir una nueva historia.