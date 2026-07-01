Portugal vs. Croacia, partidazo por 16vos de final del Mundial: fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

Portugal y Croacia protagonizan uno de los choques más esperados de la fase de 16vos de final del Mundial. Ambos llegan al enfrentamiento luego de haber terminado en el segundo lugar de sus respectivos grupos, por lo que se volverán a ver en un duelo de eliminación directa.

En las dos veces que el conjunto luso se ha medido contra los croatas, curiosamente ha salido campeón. La primera vez fue en la Eurocopa de 2016, en la fase de octavos de final, y terminó ganando en tiempo extra con anotación de Ricardo Quaresma.

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Por su parte, en la última Liga de Naciones se midieron en fase de grupos. El primero terminó con empate 1-1, mientras que el segundo fue victoria por 2-1 con goles de Cristiano Ronaldo y Diogo Dalot.

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Lo que el Real Madrid unió durante años, Toronto lo separará ahora. Ronaldo, de 41 años, disputa su sexto Mundial. Modric, que cumplirá 41 en septiembre, juega el quinto. Ninguno ha levantado la Copa del Mundo y solo uno podrá seguir persiguiendo el último título que falta en sus carreras.

Ronaldo y Modric, que compartieron seis temporadas en el Real Madrid, han mantenido una buena relación a pesar de sus personalidades contrapuestas.

En septiembre de 2024, cuando los dos se enfrentaron en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Croacia, Ronaldo declaró entre risas: “Los viejos siguen jugando. Es precioso, es fútbol. Son momentos que guardamos en nuestros corazones para siempre”.

Y cuando Modric salió del Real Madrid, el portugués escribió en sus redes sociales: “Gracias por todo, Luka. Fue un honor compartir tantos momentos contigo en el club. Mucho éxito para tu futuro”.

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Por el lado de Portugal, llegan con más dudas que certezas. El equipo de Roberto Martínez fue segundo del Grupo K, por detrás de Colombia, después de empatar con la República Democrática del Congo, golear por 5-0 a Uzbekistán y cerrar la fase con un 0-0 ante Colombia que reactivó las dudas sobre su juego.

Croacia llega con menos brillo, pero con el oficio habitual de las grandes noches. Fue segunda del Grupo L, por detrás de Inglaterra, después de reponerse con victorias ante Panamá y Ghana.

Ante los africanos, Modric volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo, con una asistencia del gol decisivo que sostuvo la supervivencia croata.

Alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

DT: Zlatko Dalic.

Fecha, hora y cómo ver en Colombia

Este partido tendrá lugar el jueves 2 de julio desde las 6:00 p.m.. Usted podrá disfrutar de la transmisión de este partido a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Este partido tendrá la transmisión en televisión de DGO, Dsports, Caracol y RCN.