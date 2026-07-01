Policía capturó a ‘Victorino’ por presunto porte ilegal de armas de fuego en Cartagena

En el marco del ‘Plan Cazador’, uniformados de la Policía Nacional con su Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, lograron la captura mediante orden judicial, de un sujeto conocido con el alias de ‘Victorino’, de 40 años de edad, natural de Cartagena.

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Durante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes realizadas sector del convento de Santa Cruz de la Popa, fue interceptado a alias ‘Victorino’. Al verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados constataron que era requerido por el Juzgado penal municipal con funciones de conocimiento 5° de Cartagena, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Alias ‘Victorino’ registra, además, tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio (2008), tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (2020) y porte ilegal de armas de fuego (2020).

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

En el marco de estos planes operativos, se han materializado 3.718 capturas por diferentes delitos, de las cuales 275 corresponden a órdenes judiciales y 406 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. La captura de este actor criminal representa un contundente golpe contra la delincuencia en la ciudad”, puntualizó el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cartagena, Teniente Coronel Alejandro Salgado.