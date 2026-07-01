Museo Arqueológico Malibú abrió sus puertas en Zambrano, Bolívar

El Museo Arqueológico Malibú abrió sus puertas en el municipio de Zambrano. Se trata de una iniciativa de la Fundación Cultural Tamborito, con el respaldo de la Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), orientada a la protección, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico del municipio.

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El museo, que hace parte de la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, nace como un espacio para preservar la memoria histórica de Zambrano y fortalecer la investigación, la educación y la apropiación social del patrimonio cultural de los Montes de María.

Su colección reúne piezas arqueológicas prehispánicas de gran valor histórico, entre ellas instrumentos musicales, vasijas cerámicas, urnas funerarias y herramientas líticas, testimonios del legado de las comunidades ancestrales que habitaron el Bajo Magdalena.

Durante la ceremonia, el director del Museo Arqueológico Malibú, Ramsés Adechine, destacó la importancia de este nuevo espacio para el municipio.

“El Museo Arqueológico Malibú es un compromiso con la preservación de nuestra memoria histórica. Queremos que este sea un lugar donde las nuevas generaciones conozcan sus raíces y comprendan el valor de nuestro patrimonio como fundamento de la identidad y el desarrollo cultural de Zambrano.”

Por su parte, la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), Vaneza Daguer, resaltó el impacto de esta iniciativa para el departamento.

“La inauguración del Museo Arqueológico Malibú demuestra que el patrimonio cultural es un motor para el desarrollo de nuestros municipios. Desde la Gobernación de Bolívar seguiremos apoyando espacios que fortalezcan la identidad, la educación y el turismo cultural de nuestro territorio.”

La inauguración también reconoció el trabajo que durante años ha desarrollado la Fundación Cultural Tamborito en la salvaguardia del patrimonio arqueológico de Zambrano, promoviendo procesos de investigación, conservación y apropiación social con la comunidad.

Con la apertura del Museo Arqueológico Malibú, Zambrano fortalece su oferta cultural y patrimonial, consolidándose como un nuevo referente de la historia y la arqueología de los Montes de María. Asimismo, FestiMaría reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que preservan la memoria histórica y promueven el patrimonio cultural de Bolívar.