Motociclista perdió la vida tras aparatoso accidente en la vía Turbaco- Arjona

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un accidente de tránsito ocurrido sobre la Troncal de Occidente, en el tramo que comunica a Turbaco con Arjona, donde un joven de 26 años perdió la vida tras sufrir un aparatoso siniestro vial.

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La víctima fue identificada como Luis Eduardo Villeros Hernández, residente del sector Bonanza, en jurisdicción de Turbaco. Tras el accidente, su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en Cartagena, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. No obstante, las primeras indagaciones apuntan a que el motociclista terminó fuera de la calzada y sufrió un fuerte impacto contra una estructura de protección instalada a un costado de la carretera.

Los investigadores recopilan evidencias para determinar qué originó la pérdida de control de la motocicleta.