Más de 6.300 personas disfrutaron de la historia y el patrimonio en museos de Cartagena y Bolívar

Más de 6.300 personas participaron el pasado domingo en la Jornada de Puertas Abiertas en los Museos, una iniciativa de la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y de la Gobernación de Bolívar por medio del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR). La iniciativa convirtió los espacios museales en escenarios de encuentro para las familias, el aprendizaje y la apropiación del patrimonio cultural.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Realizada en el marco de la conmemoración de los 493 años de Cartagena, la jornada invitó a cartageneros y visitantes a recorrer los museos de la ciudad y el departamento, redescubriendo la riqueza histórica, artística y cultural que resguardan estos espacios y fortaleciendo el sentido de pertenencia por el territorio.

“Cuando una familia visita un museo, no solo conoce un edificio o una colección; también se conecta con las historias que han construido nuestra ciudad. Nos alegra ver a miles de cartageneros apropiándose de estos espacios, porque una ciudadanía que conoce su patrimonio es una ciudadanía que lo protege y lo proyecta hacia el futuro”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Así mismo, Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, destacó: “Esta jornada demuestra que los museos son espacios vivos, abiertos y cercanos a la gente. Cada recorrido, cada taller y cada actividad permitió que niños, jóvenes y adultos se acercaran al patrimonio desde la experiencia, fortaleciendo la memoria, la identidad y el orgullo de ser cartageneros”.

Una experiencia para toda la familia

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una variada programación diseñada para públicos de todas las edades, entre ellas recorridos guiados por las colecciones permanentes, animaciones pedagógicas como ‘Sueños de Ciudad’ y talleres participativos como ‘Los Calamary: El pueblo de donde venimos’, ‘Las rutas del tiempo: Cartagena ayer y hoy’, ‘La casa de la sabiduría’, y ‘Explora, juega y crea’.

Estas actividades permitieron que los visitantes no solo conocieran los museos, sino que reflexionaran sobre la historia, el arte, las tradiciones y la memoria que estos espacios preservan para las presentes y futuras generaciones.

La administración Distrital y la Red de Museos de Cartagena y Bolívar reiteran su compromiso con el fortalecimiento de estrategias que promuevan la educación patrimonial y el acceso a la cultura, consolidando a los museos como espacios fundamentales para la construcción de ciudadanía, la apropiación del patrimonio y el disfrute en familia.