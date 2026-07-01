Instalación de nueva tubería de agua cruda en Cartagena avanza en un 85%

Aguas de Cartagena registra un avance del 85% en las obras de instalación de una nueva tubería de conducción de agua cruda en el barrio Nuevo Bosque, en el sector de la transversal 54 con diagonal 29E, infraestructura que permitirá incrementar la confiabilidad y estabilidad del sistema de acueducto mediante el reemplazo de un tramo existente.

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La obra, que hace parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura de la compañía, representa una inversión cercana a los $4.000 millones e incluye la instalación de más de 200 metros de tubería de 1.000 milímetros de diámetro destinada al reemplazo de la línea existente.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final de instalación. Posteriormente se realizará la prueba hidráulica para verificar el correcto funcionamiento de la nueva conducción y, una vez superada esta etapa, se adelantará la reconstrucción del pavimento intervenido, incluida la reposición de la carpeta asfáltica, como paso previo a su puesta en servicio.

Concluidas estas actividades, la obra quedará lista para programar el empalme de la nueva tubería de 1.000 mm con la red existente, intervención que se ejecutará en el momento técnicamente más conveniente para la operación del sistema.

“Esta infraestructura permitirá reemplazar un tramo de tubería donde históricamente se presentaban roturas. Su renovación contribuirá a reducir las intervenciones correctivas, optimizar los tiempos de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa del sistema, garantizando un servicio más confiable para nuestros usuarios”, afirmó John Montoya, gerente general de Aguas de Cartagena.

De manera paralela, Aguas de Cartagena avanza en la ejecución de su plan de inversiones 2026–2027, que contempla recursos cercanos a los $60.000 millones para el fortalecimiento del sistema de acueducto de la ciudad. Estas inversiones se materializarán mediante dos proyectos estratégicos que se desarrollarán de forma simultánea y estarán orientados a mejorar la continuidad, confiabilidad y capacidad operativa del servicio.

El primer proyecto corresponde a la expansión de la red desde la planta El Cerro hacia distintos sectores de la ciudad, con una inversión de 49.000 millones de pesos y un plazo de ejecución aproximado de un año.

La intervención permitirá optimizar la distribución mediante la instalación de tres nuevas líneas de conducción: Parque América–Tenaris (2,5 km), Tenaris–Nelson Mandela (1,8 km) y Policarpa–Bellavista (3,6 km), lo que incrementará la capacidad de distribución de la planta El Cerro de 32.000 m³/día a 48.000 m³/día.

El segundo proyecto consiste en la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la Planta El Bosque, que abastece el 90% de la demanda de agua de Cartagena, con una inversión cercana a 12.000 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado de 10 meses. La obra incrementará la producción en 20.000 m³/día, alcanzando una capacidad nominal de 290.000 m³/día.

Este módulo funcionará como respaldo operativo del sistema y permitirá mayor flexibilidad ante variaciones en la demanda y fenómenos climáticos como la floración algal en el sistema lagunar Juan Gómez Dolores, la fuente de agua cruda que abastece la planta de tratamiento El Bosque.

Estas inversiones hacen parte de la estrategia de Aguas de Cartagena para fortalecer la infraestructura del sistema de acueducto, ampliar la capacidad de producción y optimizar la red de distribución, promoviendo una gestión sostenible del recurso hídrico que acompañe el crecimiento y desarrollo de la ciudad.