Incendio en parqueaderos del Éxito Cartagena fue controlado por bomberos

En la mañana del miércoles, unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron un incendio en su etapa inicial registrado en el sótano, en el área de parqueaderos del almacén Éxito Cartagena ubicado en el barrio La Castellana.

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La emergencia generó una importante concentración de humo, por lo que fue necesario realizar la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en el lugar, como medida para salvaguardar su integridad.

Gracias a la rápida y oportuna intervención de las unidades bomberiles, la situación fue controlada sin que se presentaran personas lesionadas. Las causas que originaron el incendio y el monto de las pérdidas materiales son materia de investigación.

El Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la ciudadanía y a los administradores de establecimientos comerciales a fortalecer las medidas de prevención, realizando mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas y a los sistemas de protección contra incendios, manteniendo despejadas las rutas de evacuación y capacitando al personal sobre los protocolos de respuesta ante emergencias.

Asimismo, se recomienda que, en caso de presentarse humo o fuego, las personas conserven la calma, evacúen de inmediato hacia un lugar seguro, no utilicen ascensores y sigan en todo momento las indicaciones de los organismos de socorro.