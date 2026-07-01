Incautan cargamento de camisetas deportivas sin documentación en carretera de Bolívar

Antes de llegar a los anaqueles o a las manos de los compradores, un cargamento de camisetas deportivas quedó detenido en plena carretera. En medio de un operativo de control de la Policía Nacional, las prendas fueron inmovilizadas luego de que el conductor del vehículo que las transportaba no pudiera demostrar su procedencia legal, evidenciando la importancia de los controles para combatir el comercio irregular en las vías de Bolívar.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar, adscritos al GUNIR San Jacinto, sobre la Ruta 2515, vía Sincelejo-Calamar, a la altura del kilómetro 87, sector La Báscula, en jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno.

Durante las labores de registro y verificación, los policías inspeccionaron una camioneta de servicio público en la que eran transportadas 140 camisetas deportivas marca Adidas. Al solicitar la documentación que acreditara la legalidad y procedencia de la mercancía, el conductor manifestó no contar con ningún soporte.

Ante la falta de los documentos exigidos por la normatividad vigente, los uniformados procedieron a la incautación de la mercancía, cuyo valor comercial fue estimado en 20 millones de pesos.

Las 140 prendas fueron puestas a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad que adelantará el proceso administrativo correspondiente para establecer su situación legal.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló que estos resultados hacen parte de las estrategias institucionales para combatir el contrabando y proteger la economía formal.

“Nuestros controles en los corredores viales del departamento son permanentes y buscan evitar que mercancías cuya procedencia no pueda ser demostrada ingresen al mercado. Invitamos a comerciantes y transportadores a portar siempre la documentación que respalde la legalidad de los productos que movilizan, contribuyendo así a la protección del comercio formal y al cumplimiento de la ley”, señaló el oficial.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo los operativos de control en las principales vías del departamento de Bolívar, con el propósito de prevenir delitos relacionados con el contrabando y garantizar que el transporte de mercancías se realice dentro del marco de la legalidad.