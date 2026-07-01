Fenalcarbón advierte crisis industrial en Córdoba por reducción de operaciones en Cerro Matoso

La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) emitió una alerta urgente ante el “efecto dominó” que podría paralizar la cadena productiva del departamento de Córdoba.

La preocupación surge tras el anuncio de una reducción del 25% en las operaciones de Cerro Matoso, motivada por restricciones en el suministro de gas natural.

De agravarse la situación y detenerse una de las dos líneas de producción de la planta, la demanda de carbón caería en un 50%, lo que equivale a dejar de comercializar unas 90.000 toneladas anuales producidas en la región, manifestó el presidente de FENALCARBÓN, Carlos Cante,

Señaló que esta decisión no solo compromete la continuidad industrial, sino que amenaza directamente el sustento de cientos de familias que dependen de la actividad carbonífera.

La industria del carbón es un pilar fundamental para la economía cordobesa, y las cifras resaltadas por el gremio evidencian la magnitud de la posible crisis:

Empleo: Se generan más de 1.400 puestos de trabajo directos e indirectos, de los cuales el 74% es mano de obra local.

Recursos fiscales: Entre 2024 y 2025, el sector aportó más de 57.900 millones en regalías.

Inversión: Se han destinado más de $3.000 millones a inversión social y $6.000 millones a gestión ambiental en las comunidades locales.

Fenalcarbón hizo un llamado enérgico al Ministerio de Minas, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Sociedades para que intervengan de manera inmediata y enfatiza que es imperativo garantizar el suministro de gas para proteger la minería de carbón, el empleo regional y los recursos destinados al desarrollo del departamento.

“Colombia no puede darse el lujo de perder capacidad industrial por problemas que tienen solución”, puntualizó Cante, reiterando que la estabilidad energética es vital para mantener la competitividad del país