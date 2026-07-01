“Falso, Aguas de Cartagena cumple una orden judicial”: alcalde sobre fin de racionamientos

El Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la decisión de Acuacar y su operador Veolia de suspender los cortes programados del servicio de agua potable, no respondió a una determinación voluntaria de la empresa, sino al cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Según el mandatario, el alto despacho dispuso, como medida dentro de una acción popular promovida por el Distrito, que la empresa suspenda las interrupciones programadas del servicio mientras avanza en la adopción de soluciones estructurales. Además, la decisión judicial exige la presentación de un plan de acción con inversiones y un plan de contingencia para garantizar la continuidad y calidad del suministro.

Turbay Paz sostuvo que recurrió a la acción popular con el propósito de proteger los derechos colectivos de los ciudadanos, al considerar que las constantes suspensiones del servicio afectaban el acceso a un servicio público esencial.

En ese sentido, el alcalde cuestionó el contenido de un reciente comunicado emitido por Aguas de Cartagena y Veolia, en el que la empresa atribuye el levantamiento de la medida a las labores técnicas y operativas desarrolladas. Para la administración, esa explicación desconoce que la suspensión de los cortes fue ordenada por la justicia.

Finalmente, el jefe de Gobierno reiteró que espera que Acuacar cumpla de manera eficiente con la prestación del servicio de acueducto y ejecute las acciones necesarias para evitar nuevas afectaciones a los usuarios, quienes pagan por un servicio continuo y de calidad.