Dos jóvenes se accidentaron a bordo de una moto en Cartagena: uno falleció y el otro está grave

Lo que comenzó como una noche de celebración entre amigos terminó en una tragedia en Cartagena. Un joven identificado como Bernardo Antonio Gelis Bedoya, conocido en redes sociales como “Sixto Ibarra Stunt”, perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en la madrugada de este miércoles 1 de julio.

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De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, Bernardo había salido de su vivienda para asistir al cumpleaños de uno de sus amigos más cercanos, Orlando Cantillo, quien organizó una reunión en una discoteca.

Durante la celebración, ambos compartieron fotografías y videos en redes sociales, donde se les veía disfrutando del encuentro. Sin embargo, horas después esas mismas plataformas comenzaron a mostrar escenas completamente distintas: imágenes del accidente que sufrieron cuando regresaban del lugar.

El siniestro ocurrió hacia las 3:00 de la madrugada en inmediaciones del barrio Ceballos. Según las primeras versiones, los dos hombres se movilizaban en una motocicleta cuando, por circunstancias que aún son investigadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un muro.

El fuerte choque dejó a ambos tendidos sobre la vía junto a la motocicleta completamente averiada. Personas que transitaban por el sector acudieron a prestarles ayuda y facilitaron su traslado a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Bernardo Antonio Gelis Bedoya falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Entre tanto, Orlando Cantillo permanece bajo atención médica en una clínica, donde recibe tratamiento por las heridas ocasionadas en el accidente.