Diplomado para Guardianes de Ángeles Somos en Cartagena abrió inscripciones

La Corporación Ángeles Somos – Observatorio de Infancia y Adolescencia Cartagena de Indias anunció la apertura oficial de inscripciones para el Diplomado “Formación de Guardianes de Ángeles Somos”, un programa gratuito de formación que comenzará el próximo sábado 4 de julio y que durante 16 sábados consecutivos brindará herramientas académicas y prácticas para fortalecer la protección, transmisión y sostenibilidad de una de las manifestaciones más importantes del patrimonio cultural inmaterial de Cartagena.

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La iniciativa busca formar al menos 100 nuevos Gestores y Guardianes del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, consolidando una red de ciudadanos capaces de liderar procesos de salvaguardia, apropiación social del patrimonio, gestión cultural y formulación de proyectos que garanticen la permanencia no solo de Ángeles Somos, sino también de todas nuestras manifestaciones de carácter inmaterial.

El diplomado se desarrollará todos los sábados, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la Biblioteca del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), ubicada sobre la avenida del Lago, en el sector Pie del Cerro. El programa tendrá una duración de 16 semanas y una intensidad académica de 160 horas, distribuidas entre clases presenciales, trabajo autónomo, tutorías y actividades de transmisión de saberes con niños, adolescentes y jóvenes.

Esta formación da continuidad a un proceso que comenzó en 2024 con un curso de 20 horas para los primeros Guardianes de Ángeles Somos. En 2025, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Universidad de Cartagena, se realizó el primer diplomado, en el que cerca de 50 participantes fortalecieron sus capacidades para contribuir activamente a la salvaguardia de esta manifestación cultural.

Para este año, el programa profundizará en seis grandes módulos de formación: fundamentos del patrimonio cultural y la memoria histórica; normatividad nacional e internacional; implementación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de Ángeles Somos; apropiación social del patrimonio; gestión cultural territorial; formulación y sostenibilidad de proyectos culturales; y transmisión de saberes y aprendizajes colectivos.

El propósito es fortalecer en las participantes competencias de liderazgo, gestión, investigación y servicio comunitario, para que se conviertan en multiplicadores del conocimiento y promotores de la preservación de esta tradición y de otras manifestaciones que hacen parte de la identidad cultural de Cartagena.

Al finalizar el diplomado, los asistentes recibirán la certificación como Gestores y Guardianes del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Inscripciones abiertas

El diplomado es gratuito. Las personas interesadas podrán realizar su inscripción a través del siguiente enlace:

https://angelessomos.org/formulario-inscripcion-diplomado/

Información general

Inicio de clases: sábado 4 de julio de 2026.

Duración: 16 sábados consecutivos.

Horario: 8:00 a. m. – 12:00 m.

Lugar: Biblioteca del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), avenida del Lago, sector Pie del Cerro.

Intensidad: 160 horas.

Costo: Gratuito.

Dirigido a: Gestores culturales, portadores de tradición, docentes, artistas, estudiantes, investigadores, líderes comunitarios y ciudadanos interesados en la protección del patrimonio cultural.

La Corporación Ángeles Somos invita a todos los cartageneros comprometidos con la cultura y la memoria de la ciudad a hacer parte de este proceso formativo, que busca garantizar que la celebración de Ángeles Somos continúe transmitiéndose de generación en generación como uno de los patrimonios vivos más valiosos de Cartagena.