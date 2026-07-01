Dionisio Vélez Trujillo es nombrado presidente del Consejo de Administración de FODESEP

La Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR expresa su satisfacción y orgullo por el nombramiento del doctor Dionisio Fernando Vélez Trujillo, miembro del Consejo Superior de la institución, como Presidente del Consejo de Administración del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP) para el periodo 2026–2028.

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Esta designación, realizada por el Consejo de Administración de FODESEP en el marco de sus procesos de gobernanza institucional, representa un importante reconocimiento a la trayectoria, el liderazgo y el compromiso del Dr. Vélez Trujillo con el fortalecimiento de la educación superior en Colombia. Durante este mismo periodo, el doctor Leonardo Andrés Urrego Cubillos ejercerá como vicepresidente del Consejo de Administración.

Desde UNITECNAR extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al Dr. Dionisio Fernando Vélez Trujillo y le deseamos éxitos en este nuevo reto, convencidos de que su gestión contribuirá al desarrollo, la innovación y la consolidación de iniciativas que generen un impacto positivo en las instituciones de educación superior y en el futuro del sector educativo del país.