DATT denuncia ante la SuperTransporte a empresa que bloquea el corredor de carga por logística

En una acción conjunta para garantizar la movilidad, la seguridad vial y la adecuada operación logística en el corredor de carga a la altura del barrio Santa Clara, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), con el acompañamiento del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, realizó una visita técnica a una empresa ubicada en este sector, donde se identificaron situaciones operativas que están generando congestión vehicular y afectaciones al tránsito.

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La visita al patio de contenedores se llevó a cabo luego de la gestión adelantada por el DATT ante las autoridades nacionales, poniendo en conocimiento la reiterada ocupación de la vía pública por vehículos de carga pesada. Esta situación ha venido generando afectaciones al tránsito y a la movilidad en el corredor de carga, motivo por el cual se solicitó la intervención de las entidades competentes para verificar las condiciones de la operación logística de la empresa y definir las acciones correctivas correspondientes.

Durante la inspección, las entidades evidenciaron deficiencias en la planificación para el ingreso y salida de vehículos de carga, situación que ocasiona la acumulación de camiones sobre la vía pública, obstrucción de la movilidad y afectación al flujo vehicular en uno de los principales corredores logísticos de la ciudad.

“Se identificó la ausencia de un sistema de agendamiento de citas para la atención de los vehículos, lo que ha propiciado que el área externa de la empresa funcione como un punto de espera permanente para transportadores. A ello se suman limitaciones en la infraestructura interna, especialmente en los radios de giro, que obligan a los vehículos de carga a ocupar hasta dos y tres carriles durante las maniobras de ingreso y salida”, explicó José Ricaurte Gómez, director del DATT.

Como resultado de la visita, el DATT, con el respaldo del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, requirió a la empresa la implementación de un plan de mejoramiento orientado a optimizar su operación logística y reducir el impacto que esta genera sobre la movilidad del corredor.

Entre los compromisos establecidos se encuentran:

• Implementar un sistema de programación y asignación de citas para el ingreso de vehículos de carga.

• Organizar los turnos de atención para evitar la acumulación de camiones sobre la vía pública.

• Diseñar e implementar un plan de contingencia para la operación logística.

• Fortalecer la señalización interna y externa para facilitar las maniobras de ingreso y salida de vehículos.

• Adoptar medidas operativas que reduzcan la ocupación de carriles durante las maniobras de los vehículos de carga.

• Presentar un cronograma de implementación de las acciones correctivas y realizar seguimiento periódico a su cumplimiento.

Las entidades reiteraron que la coordinación entre el sector público y el sector empresarial es fundamental para garantizar una operación logística eficiente, segura y compatible con la movilidad de la ciudad. En ese sentido, el DATT continuará realizando acciones de inspección, vigilancia y control, con el acompañamiento de las autoridades nacionales competentes, para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Con estas acciones, el Distrito reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la movilidad, la seguridad vial y el adecuado funcionamiento del corredor de carga de Mamonal, promoviendo operaciones logísticas más organizadas que contribuyan a la competitividad de Cartagena sin afectar el derecho a la movilidad de los demás actores viales.