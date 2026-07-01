Corvivienda abre últimas preinscripciones de Mi Casa Avanza 2026 en barrios de Cartagena

Arroz Barato, Policarpa, 2 de Noviembre, El Educador, Nelson Mandela, 20 de Julio y Antonio José de Sucre son los barrios donde se realizarán las últimas preinscripciones para la oferta del programa de subsidios de mejoramiento de vivienda ‘Mi Casa Casa Avanza’, de la Alcaldía de Mayor de Cartagena, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda).

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Del 30 al 2 de julio se realizarán estos procesos de preinscripciones y verificación del estado de las viviendas en sectores focalizados de Policarpa, 2 de Noviembre y Arroz Barato. En cada uno de estos barrios se beneficiará a 25 familias.

Luego, del 7 al 9 de julio, los equipos técnicos de Corvivienda llegarán a sectores de Nelson Mandela, donde se asignarán 50 mejoramientos; El Educador, El 20 de Julio y Antonio José de Sucre, donde se asignarán 25 subsisdios en cada uno de ellos.

En zonas urbanas como estas, el Distrito entrega 12 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV) para arreglos de baños y cocinas. Este subsidio, dependiendo la necesidad de la vivienda, luego de arreglar baños y cocinas, también se puede invertir en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas. Todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

El hogar que aspire a tener este subsidio de mejoramiento deberá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. A falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de ‘Mi Casa Avanza’ del sitio web de Corvivienda.

En total, para la oferta de mejoramientos de vivienda del 2026, se beneficiarán 1.290 familias.