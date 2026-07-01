Cartagena Cómo Vamos presentó indicadores sobre actividad física y bienestar en el distrito

En Cartagena, el 54% de los ciudadanos está satisfecho con las actividades recreativas y deportivas de la ciudad. Sin embargo, el 36% no realiza actividad física de manera regular.

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Mientras el fútbol concentra la mayor participación en la oferta institucional, los datos también muestran oportunidades para ampliar la participación de distintos grupos poblacionales.

Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol logra algo que pocas iniciativas consiguen: reunir a millones de personas alrededor de una misma conversación. Durante varias semanas, el balón ocupa titulares, reuniones familiares, espacios públicos y redes sociales.

Más allá de la emoción que genera el torneo, este momento también ofrece una oportunidad para observar cómo se vive la actividad física en Cartagena y qué muestran los datos sobre su relación con el bienestar de los ciudadanos.

Más allá de la cancha

Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Cartagena Cómo Vamos muestran que el 54% de los habitantes está satisfecho con las actividades recreativas y deportivas que ofrece la ciudad. Al analizar los resultados por sexo, la satisfacción alcanza el 58% entre los hombres y baja al 51% entre las mujeres.

Entre las actividades realizadas al menos una vez por semana, caminar ocupa el primer lugar con el 31% de los cartageneros que lo hace, seguida por la asistencia al gimnasio con el 15%. Por otra parte, el 36% de los ciudadanos afirma no realizar ninguna actividad física de manera regular, es decir, cerca de dos de cada cinco personas.

Las preferencias cambian según la edad y el sexo. Entre los jóvenes de 18 a 25 años predominan el gimnasio y los deportes de equipo, mientras que entre las personas mayores de 55 años la caminata es la actividad más frecuente, con niveles de participación que oscilan entre el 43% y el 54%.

También se observan diferencias en la práctica de deportes de equipo: participan en ellos el 27% de los hombres y solo el 1% de las mujeres.*Así se mueve Cartagena*Los espacios para la recreación y la práctica física son otro componente relevante de esta conversación.

El 58% de los ciudadanos manifiesta satisfacción con los escenarios deportivos de la ciudad, aunque los niveles son menores entre los jóvenes y los estratos medios.

De acuerdo con información del IDER para 2025, Cartagena cuenta con 410 escenarios deportivos. De ellos, el 48% se encuentra en buen estado, mientras que el 26% presenta condiciones regulares y otro 26% se encuentra en mal estado.

El fútbol continúa siendo la disciplina con mayor participación dentro de la oferta institucional.

En las escuelas deportivas del IDER concentra el 37% de los beneficiarios. Asimismo, dentro de las actividades registradas durante 2025 representa el 24% de la participación total, seguido por el atletismo con el 16% y el ciclismo con el 13%. El Mundial volverá a dejar imágenes memorables dentro de la cancha.

En Cartagena, las cifras evidencian la importancia de seguir promoviendo espacios y oportunidades para la práctica de actividad física, así como de fortalecer aquellos escenarios que facilitan el encuentro, la recreación y el bienestar de los ciudadanos.