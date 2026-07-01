Cartagena cerró mes de celebración por sus 493 años

La celebración de los 493 años de fundación de Cartagena, más allá de los actos solemnes y tradicionales que acompañan cada primero de junio, tuvo en este 2026 el que será recordado como un precedente histórico: una agenda marcada por una inédita entrega de obras, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz; muy buenas noticias y sentido de cartageneidad que estuvieron presentes durante todo el mes.

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Comenzando desde el pasado primero de junio —tras la izada de la cuadrilonga, la celebración de la tradicional eucaristía, la ofrenda floral y el infaltable pudín de cumpleaños— el alcalde Dumek Turbay sumó a la celebración la inauguración de la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande y un emotivo acto cultural, en la Plaza de Variedades, donde se llevó a cabo la imposición de bandas a las 41 candidatas del Reinado Popular, el relevo de los Grandes Lanceros, un emotivo tributo a Delia Zapata Olivella y una presentación musical a cargo del cartagenero Luister La Voz.

Como si fuera poco, en la recuperada Plaza de Todos y con lleno en sus instalaciones, la ciudad disfrutó de un concierto con talento cien por ciento cartagenero y del más alto nivel.

La nómina artística estuvo integrada por Zaider, Héctor Nazza, Lil Silvio, Criss y Ronny, Juanda Iriarte, Jader Tremendo, DJ Dever, DJ Blass y DJ Hort, demostrando la fuerza y el alcance que tiene el talento nacido en Cartagena.

También durante el mes, como parte del deporte, la recreación y sentido de pertenencia, la ciudad acogió la Social Run ‘Ruta por Cartagena’, una jornada que reunió a más de 1.000 corredores en un recorrido cargado de deporte, cultura, música e identidad cartagenera. Además de ‘Yo Ruedo por Cartagena, Mi Superciudad’, una justa ciclística para aficionados por algunos puntos representativos y otros recientemente transformados por el Gobierno distrital.

La niñez también tuvo su espacio en el ‘Corredor de la Diversión’ que, en El Nuevo Chambacú, el Parque Espíritu del Manglar y la Plaza de Variedades, reunió a miles de familias cartageneras que disfrutaron de una variada agenda para todos.

Junio en la capital de Bolívar cerró con la exitosa 3ª edición del Posta Challenge 2026, que consolidó a Cartagena como destino turístico gastronómico exaltando su cocina de alto nivel. Durante el festival, los comensales disfrutaron de las propuestas innovadoras de 16 restaurantes locales, posicionando a Cartagena como destino de turismo gastronómico internacional.

El concurso combinó una primera fase en establecimientos comerciales y una gran feria en la Plaza de los Coches que congregó a cartageneros y turistas en torno a la cultura, el fútbol y la gastronomía.