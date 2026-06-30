Vivienda confianza: el plan que Colombia necesita

El mercado de vivienda en Colombia tocó fondo. Entre enero y mayo de 2026, Camacol reportó una caída de 8% en ventas de vivienda nueva frente a 2025, y los lanzamientos se desplomaron 17,5%. Tasas altas, menos subsidios e incertidumbre regulatoria dejaron miles de proyectos aplazados y a millones de hogares por fuera del crédito.

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Por eso la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella marca un punto de inflexión. Créditos hipotecarios a 30 años con tasas cercanas al 2% anual, reactivación de subsidios y simplificación de trámites no son eslóganes. Son señales directas a la oferta y la demanda de que el Gobierno vuelve a creer en el ladrillo como motor económico.

El presidente de Camacol, Dr. Guillermo Herrera, lo explica con claridad: la reactivación exige tres frentes articulados: confianza, financiación y oferta. Y en el centro de esa ecuación está la reactivación de programas como “Mi Casa Ya”, focalizados en hogares de hasta 1,5 salarios mínimos.

Desde lo económico, veo 5 aspectos positivos concretos de revivir “Mi Casa Ya”con este nuevo diseño:

1. Descongela la demanda represada

Con tasas al 2% y subsidio a la cuota, una familia que hoy no califica por tasa al 14% E.A. vuelve al mercado. Eso activa ventas inmediatas de VIS y VIP, los segmentos más golpeados. Más ventas = menos inventarios = confianza para lanzar.

2. Reactiva la cadena productiva y el empleo

La construcción jala 40+ subsectores. Cada 1.000 viviendas iniciadas generan cerca de 4.500 empleos directos e indirectos. Con lanzamientos cayendo 17,5%, “Mi Casa Ya” se vuelve el acelerador para que maestros, ferreteros y proveedores vuelvan a facturar.

3. Baja el riesgo para la banca y atrae capital

Plazos a 30 años y tasa del 2% con respaldo de subsidio reducen la probabilidad de impago y mejoran el perfil de cartera. Eso invita a bancos, fondos de pensiones y vehículos de titularización a volver a financiar proyectos sin el miedo regulatorio de los últimos años.

4. Ordena la oferta con reglas estables

Herrera insiste: sin confianza no hay lanzamientos. “Mi Casa Ya” estable y focalizado da previsibilidad a constructores para estructurar proyectos en suelo urbano y en regiones. Menos improvisación, más pipeline.

5. Focaliza el gasto público donde más multiplica

Subsidiar a hogares de hasta 1,5 SMMLV es política social con retorno económico. Se atiende déficit habitacional, se formaliza suelo y se evita que la solución sea la informalidad. Es gasto que se devuelve en impuestos, empleo y ciudad legal.

El sector estaba en terapia intensiva. La combinación de tasas al 2%, subsidios serios y trámites simples, con “Mi Casa Ya” como eje, devuelve confianza. Y en vivienda, la confianza es el primer metro cuadrado que se construye.