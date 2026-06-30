Un sicariato se presentó en Turbaco, barrio San Pedro

En el municipio se presentó el homicidio de Eduardo Enrique Posada Herrera, de 24 años de edad, de oficios varios, quien fue trasladado a un centro médico, donde llega sin signos vitales.

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De acuerdo a lo manifestado por ciudadanos, el occiso se encontraba en vía pública, se le acerca un sujeto y le dispara en varias ocasiones.

La inspección técnica a cadáver la realizaron funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional.