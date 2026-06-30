Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 01:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Un sicariato se presentó en Turbaco, barrio San Pedro

Al occiso le registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar

Un sicariato se presentó en Turbaco, barrio San Pedro

Un sicariato se presentó en Turbaco, barrio San Pedro

Un sicariato se presentó en Turbaco, barrio San Pedro
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

En el municipio se presentó el homicidio de Eduardo Enrique Posada Herrera, de 24 años de edad, de oficios varios, quien fue trasladado a un centro médico, donde llega sin signos vitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a lo manifestado por ciudadanos, el occiso se encontraba en vía pública, se le acerca un sujeto y le dispara en varias ocasiones.

La inspección técnica a cadáver la realizaron funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir