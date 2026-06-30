Un sicariato se presentó en Turbaco, barrio San Pedro
Al occiso le registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar
En el municipio se presentó el homicidio de Eduardo Enrique Posada Herrera, de 24 años de edad, de oficios varios, quien fue trasladado a un centro médico, donde llega sin signos vitales.
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De acuerdo a lo manifestado por ciudadanos, el occiso se encontraba en vía pública, se le acerca un sujeto y le dispara en varias ocasiones.
La inspección técnica a cadáver la realizaron funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...