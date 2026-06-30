Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Esperanza, sector El Hoyo

La víctima fatal fue identificada como Jhon Jerry Barrios Alvarez, de 21 años de edad, natural de Cartagena, de oficios varios, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos del sector manifestaron que, al parecer, el hoy occiso tuvo una discusión con su victimario minutos antes de ocurridos los hechos.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.