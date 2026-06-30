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30 jun 2026 Actualizado 01:44

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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Esperanza, sector El Hoyo

Al occiso le registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Esperanza, sector El Hoyo

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La víctima fatal fue identificada como Jhon Jerry Barrios Alvarez, de 21 años de edad, natural de Cartagena, de oficios varios, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

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Testigos del sector manifestaron que, al parecer, el hoy occiso tuvo una discusión con su victimario minutos antes de ocurridos los hechos.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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