Tres capturados en ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en Cartagena

En una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional propinaron un importante golpe a este delito con la captura de tres presuntos expendedores de sustancias alucinógenas.

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En los barrios La Esperanza, Ceballos y Amberes, mediante actividades de registro, control y vigilancia realizadas por las patrullas policiales, se logró la captura de tres presuntos distribuidores de estupefacientes conocidos con los alias de ‘El Causa’, ‘El Cristo’ y ‘Coco Liso’.

El primer resultado operativo se registró en el sector El Hoyo, del barrio La Esperanza, donde, en medio de los controles adelantados por las patrullas de vigilancia, fue capturado en flagrancia alias ‘El Causa’, de 37 años de edad y natural de Cartagena, quien fue sorprendido comercializando más de 120 dosis de base de coca.

Como segundo resultado operativo, fue capturado en flagrancia alias ‘El Cristo’, de 32 años de edad y también natural de Cartagena, quien fue sorprendido por uniformados de la zona de atención del barrio Amberes comercializando más de 200 dosis de marihuana.

Finalmente, en la calle 30 del barrio Ceballos, fue capturado en flagrancia alias ‘Coco Liso’, de 21 años de edad y natural de Cartagena, quien portaba 110 dosis de marihuana listas para su comercialización. Además, se le incautó dinero en efectivo.

Los capturados y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 3.423 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 623 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Seguiremos desplegando nuestras capacidades operativas para capturar a quienes afectan la tranquilidad de los ciudadanos y llevarlos ante la justicia”, sostuvo el oficial.

La Policía Nacional en Cartagena continúa intensificando los operativos para judicializar a los responsables de actividades delictivas e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna y veraz a través de la Línea de Emergencias 123, el número 321 394 6246 o el correo electrónico sijin.mecar@policia.gov.co.