Sicario acabo con la vida de un hombre dentro de un establecimiento en Turbaco

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio San Pedro de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada como Pedro Luis Zabaleta Ortiz de 27 años, conocido como “Perro Pitbull”.

El hoy occiso se encontraba dentro de un establecimiento de comercio y fue abordado por un sujeto que lo agredió con proyectil de arma de fuego.

La inspección al lugar de los hechos, estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía.

La Policía Nacional, ha desplegado un operativo con unidades de la SIJIN y personal de inteligencia policial con el objetivo de capturar a los responsables de este acto sicarial.