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30 jun 2026 Actualizado 09:09

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Sicario acabo con la vida de un hombre dentro de un establecimiento en Turbaco

La persona fallecida registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto, homicidio y violación de medida de aseguramiento

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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio San Pedro de Turbaco.

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La víctima fue identificada como Pedro Luis Zabaleta Ortiz de 27 años, conocido como “Perro Pitbull”.

El hoy occiso se encontraba dentro de un establecimiento de comercio y fue abordado por un sujeto que lo agredió con proyectil de arma de fuego.

La inspección al lugar de los hechos, estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía.

La Policía Nacional, ha desplegado un operativo con unidades de la SIJIN y personal de inteligencia policial con el objetivo de capturar a los responsables de este acto sicarial.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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