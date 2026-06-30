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30 jun 2026 Actualizado 10:55

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¿Se debería frenar la contratación estatal en el próximo gobierno?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Contrato, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Contrato, imagen de referencia. Foto: Getty Images / PhotoAlto/Eric Audras

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Este lunes, 30 de junio, nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Se debería frenar la contratación estatal en el próximo gobierno?

Y es que cabe recordar que, en calidad de coordinador del proceso de empalme, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió a la actual Cancillería suspender los nombramientos provisionales en la carrera diplomática hasta el 7 de agosto.

Igualmente, pidió información sobre los nombramientos en trámite. Esto lo hizo Restrepo en una carta que envió a la Cancillería, con copia a la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach.

Los últimos días de un Gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos o dejar amarradas decisiones”, dijo Restrepo.

Comente y opine, lo leemos al aire.

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