¿Se debería frenar la contratación estatal en el próximo gobierno?
Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.
Este lunes, 30 de junio, nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Se debería frenar la contratación estatal en el próximo gobierno?
Y es que cabe recordar que, en calidad de coordinador del proceso de empalme, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió a la actual Cancillería suspender los nombramientos provisionales en la carrera diplomática hasta el 7 de agosto.
Igualmente, pidió información sobre los nombramientos en trámite. Esto lo hizo Restrepo en una carta que envió a la Cancillería, con copia a la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach.
“Los últimos días de un Gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos o dejar amarradas decisiones”, dijo Restrepo.
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