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13 ago 2026 Actualizado 10:45

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¿Cuál debe ser la prioridad en las ayudas humanitarias para las víctimas del terremoto?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Ayudas humanitarias. (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images)

Ayudas humanitarias. (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Ayudas humanitarias. (Photo by Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images)
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