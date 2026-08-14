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14 ago 2026 Actualizado 10:46

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Tema del día

Tras cuatro días del terremoto, deje su mensaje de solidaridad con los afectados por la tragedia

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Pereira tras terremoto de magnitud 7.4. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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