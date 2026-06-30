Procuraduría interviene para garantizar la operación del Nuevo Hospital de Bocagrande

Intentando buscar salidas que permitan al Nuevo Hospital de Bocagrande seguir funcionando y ante todo garantizar la prestación del servicio a los usuarios, la Procuraduría General de la Nación sentó en una mesa de trabajo a directivos de dicha entidad y a representantes del sector de la salud a nivel nacional y regional.

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En la reunión en la que participaron funcionarios del centro hospitalario, Supersalud, Coosalud EPS, Sura EPS, Salud Total EPS, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), la Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación de Bolívar, se detallaron informes financieros y presupuestales, deudas con proveedores y trabajadores y posibles alianzas con otros centros de salud para garantizar la atención a los pacientes.

Allí, la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar y la Delegada de Salud urgieron planes de contingencia para priorizar el traslado de pacientes a otras entidades.

Asimismo, las acciones preventivas y el espacio tendido por el organismo de control permitieron llegar al Nuevo Hospital de Bocagrande a acuerdos de pago con las EPS, especialmente con Coosalud para solventar deudas con servidores y personal médico que decidieron entrar en huelga ante la difícil situación.

Entre otros compromisos asumidos con Coosalud se planteó la urgente necesidad de crear un plan de contingencia para solucionar la atención de urgencias y hospitalaria. También se analizará la propuesta del Hospital Universitario del Caribe para operar y administrar al Nuevo Hospital de Bocagrande y así fortalecer la prestación de los servicios médicos para pobladores de Cartagena, el departamento de Bolívar y la región Caribe.