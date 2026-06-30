Policía de Bolívar captura a 18 personas durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo

Un contundente balance operativo entregó la Policía Nacional en el departamento de Bolívar durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, con un total de 18 personas capturadas por los delitos de lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, porte de arma blanca, daño en bien ajeno, concierto para delinquir, falsedad en documento y violencia intrafamiliar.

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Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en los municipios de Arjona, Magangué, El Guamo, El Carmen de Bolívar, María La Baja, Río Viejo y Mompox, donde uniformados intensificaron los controles en el marco de las estrategias Caravanas por la Seguridad y Amanecer Seguro, desplegadas en el norte, centro y sur del departamento.

Durante los operativos fueron incautados 11.000 galones de hidrocarburos (ACPM), dos armas de fuego, tres armas cortopunzantes y más de 315 dosis de estupefacientes, discriminadas en base de coca, marihuana y cocaína. Asimismo, se logró la recuperación de tres motocicletas que figuraban como hurtadas en el sistema.

En materia preventiva, las autoridades también impusieron 41 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

De igual manera, durante las fiestas patronales realizadas en los municipios de Córdoba, Villanueva y Achí, la presencia permanente de la Policía Nacional, mediante dispositivos de prevención, vigilancia y control, permitió acompañar de manera efectiva las diferentes actividades, gracias al buen comportamiento de la comunidad y al despliegue institucional, estas celebraciones transcurrieron sin registrar homicidios, consolidando un ambiente de tranquilidad.

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres por garantizar la seguridad en cada rincón del departamento. Con las estrategias implementadas durante el fin de semana, seguimos impactando de manera directa los delitos que afectan la tranquilidad de los bolivarenses”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.