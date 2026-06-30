Policía de Bolívar captura a 105 personas requeridas por orden judicial en lo corrido del año

La Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, propinó un golpe contundente a la delincuencia en el departamento de Bolívar, logrando la captura de 105 personas que eran requeridas mediante órdenes judiciales vigentes por diversos despachos del país.

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Estas detenciones se registraron en el marco del despliegue de la estrategia de seguridad institucional, la cual busca contrarrestar las acciones de las estructuras criminales y garantizar la tranquilidad en el área urbana y rural de las poblaciones bolivarenses.

Los operativos y diligencias de registro, allanamiento y verificación de antecedentes permitieron la ubicación de individuos que eran investigados por la comisión de delitos de alto impacto. Entre el prontuario de los detenidos figuran anotaciones por conductas punibles que atentan contra la vida y la integridad, tales como homicidio, extorsión, concierto para delinquir, hurto, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar y delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Frente a este balance operativo, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, enfatizó que cada captura por orden judicial representa una respuesta efectiva del Estado ante la criminalidad, enviando un mensaje claro a quienes intentan evadir los requerimientos legales en el territorio.

El alto oficial aseguró que se mantendrán y fortalecerán los planes especiales de vigilancia junto a las capacidades investigativas para capturar a los prófugos, al tiempo que instó a los ciudadanos a seguir utilizando las líneas de denuncia para prevenir el delito y consolidar la convivencia.