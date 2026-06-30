Policía captura a alias Rapunzel por porte ilegal de armas de fuego en Arjona

Las patrullas de vigilancia del Departamento de Policía Bolívar capturaron en flagrancia a un ciudadano conocido en el mundo delincuencial con el alias de “Rapunzel”, luego de hallarle en su poder un arma de fuego sin el salvoconducto reglamentario. El procedimiento operativo se llevó a cabo en las calles del barrio Las Margaritas, en el municipio de Arjona, durante planes preventivos de registro y control de antecedentes.

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La detención se produjo cuando los uniformados interceptaron al sospechoso para una requisa de rutina, encontrándole un arma tipo revólver oculta entre sus pertenencias. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a la lectura de sus derechos como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con el reporte de la institución, el indiciado ya había afrontado un proceso de judicialización previo por esta misma conducta punible, situación que confirma su reincidencia en actividades delictivas que impactan la seguridad ciudadana. El procesado y el material de guerra incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias concentradas.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, ratificó que este resultado operativo se alinea con las estrategias institucionales orientadas a disminuir los delitos de alto impacto y sacar de circulación las armas que dinamizan los homicidios y hurtos en la región. El oficial enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana a través de las líneas de emergencia para anticipar las acciones de los actores criminales recurrentes.