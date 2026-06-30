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30 jun 2026 Actualizado 01:48

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Investigan muerte de una mujer en el sur de Cartagena

La víctima fue encontrada dentro de una vivienda

Investigan muerte de una mujer en el sur de Cartagena

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Cartagena
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Según el reporte oficial una muerte por establecer se presentó en el barrio Fredonia, sector Isla de Belén.

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Se encuentra al interior de una vivienda el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Claudia Pájaro Hernández, de 43 años de edad, natural de Cartagena.

El cuerpo fue trasladado a medicina legal, quienes serán los encargados de dictaminar las causas reales del fallecimiento.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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