Investigan muerte de una mujer en el sur de Cartagena
La víctima fue encontrada dentro de una vivienda
Según el reporte oficial una muerte por establecer se presentó en el barrio Fredonia, sector Isla de Belén.
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Se encuentra al interior de una vivienda el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Claudia Pájaro Hernández, de 43 años de edad, natural de Cartagena.
El cuerpo fue trasladado a medicina legal, quienes serán los encargados de dictaminar las causas reales del fallecimiento.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...