Houston y Washington tendrán vuelo directo a Cartagena desde diciembre de 2026

La compañía United Airlines anunció que incorporará dos nuevas rutas directas desde Cartagena hacia Estados Unidos, conectando a la ciudad con Houston y Washington-Dulles a partir del 17 de diciembre.

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La aerolínea informó que cada trayecto contará con cuatro frecuencias semanales, una apuesta con la que busca responder al creciente interés de viajeros por el destino caribeño y fortalecer su presencia en América Latina.

Durante la presentación de las nuevas operaciones, Patrick Quayle, vicepresidente senior de Planificación de Red Global y Alianzas de United Airlines, destacó que la capital de Bolívar pasa a integrar la red internacional de la compañía como su destino número 156.

El directivo resaltó que la ciudad hace parte de los cuatro nuevos destinos latinoamericanos anunciados por United durante 2026, junto con Caracas, Tuxtla Gutiérrez y Santa Cruz.

Con la incorporación de estas rutas, United Airlines llegará a 69 destinos en América Latina y continúa ampliando su red global con nuevas alternativas de conexión para sus pasajeros.

Actualmente la ciudad ya cuenta con operaciones directas hacia Miami, Atlanta, Fort Lauderdale y Nueva York.