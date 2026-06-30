Gobernador Yamil Arana entregará cerca de 1,5 kilómetros de vías pavimentadas en Cartagena

La transformación de los barrios de Cartagena sigue avanzando. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció la entrega de 1,42 kilómetros de nuevas vías construidas en distintos sectores de la ciudad, una intervención que se enmarca en la mayor inversión en infraestructura vial que haya realizado una Gobernación de Bolívar en la capital del departamento.

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Las obras benefician de manera directa a cientos de familias de los barrios La Magdalena, San José, Las Brisas, Bruselas, mejorando la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de sus habitantes.

Estas intervenciones se hacen después de priorizar sectores con la Alcaldía Mayor de Cartagena, en una alianza que une fuerzas para beneficiar al mayor número de comunidades.

Las vías entregadas corresponden a:

* Barrio La Magdalena – Calle 34: 457 metros.

* Barrio San José – Carrera 97: 311 metros.

* Barrio Las Brisas – Calle 26C entre Calle 24A: 224 metros.

* Barrio Bruselas – Calle Benjamín Herrera: 177 metros.

* Barrio El Educador 246 metros.

En total, son 1.415 metros lineales, equivalentes a 1,42 kilómetros de nuevas vías al servicio de los cartageneros.

“Dijimos que Cartagena tendría el respaldo de la Gobernación como nunca antes y lo estamos cumpliendo con hechos. Estas calles representan dignidad, seguridad, mejores condiciones para el transporte y nuevas oportunidades para miles de familias. Seguiremos llevando desarrollo a los barrios porque esta es la mayor inversión que una Gobernación ha hecho en toda la historia de Cartagena y todavía vienen muchas más obras”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Estas intervenciones hacen parte de la estrategia departamental para recuperar la infraestructura urbana de Cartagena, priorizando sectores que durante años esperaron soluciones definitivas para sus vías.

La Gobernación de Bolívar continúa consolidando una agenda de inversión histórica para Cartagena, impulsando proyectos que mejoran la conectividad, dinamizan la economía local y elevan la calidad de vida de los ciudadanos.