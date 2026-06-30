‘El Álex’ y ‘Lucho’, detenidos en Cartagena por presunto porte ilegal de armas de fuego

En desarrollo del Plan Cazador, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena adelantan planes de registro, control y verificación de antecedentes en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de reducir los indicadores de criminalidad.

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El primer resultado se registró durante actividades de control en la vía principal del barrio San Pedro Mártir, donde fue capturado un hombre de 34 años, conocido como alias “El Álex”, natural de Cartagena, quien era requerido mediante orden de captura por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, emitida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente.

El segundo procedimiento se llevó a cabo en el barrio Marbella, donde, durante actividades de registro y control, fue capturado un hombre conocido como alias “Lucho”, de 36 años, sobre quien pesaba una orden de captura por el mismo delito, expedida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cartagena. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad solicitante.

Alias ‘Lucho’, presenta siete anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, lesiones culposas y violencia intrafamiliar.

En lo corrido del año se han capturado 3.423 personas en flagrancia y 272 por orden judicial.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Estas capturas reflejan el compromiso permanente de la Policía Nacional con la seguridad y la convivencia ciudadana. Invitamos a la comunidad a continuar denunciando oportunamente y a suministrar información que permita identificar, capturar y judicializar a quienes afectan la tranquilidad de los cartageneros”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.