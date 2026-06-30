Doble sicariato en el barrio El Reposo, calle 21 de Cartagena

Las autoridades confirmaron el homicidio de Cesar Rojas Zapallo, de 19 años de edad, natural de Cartagena, oficios varios y Johan Alexander Camargo García, de 30 años de edad, también de oficios varios, natural de Cartagena, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos del sector manifestaron que se escucharon unas detonaciones y al salir a la calle, encontraron los cuerpos sin vida.

A Cesar Rojas les registran dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y violencia contra servidor público.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.