Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 01:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Doble sicariato en el barrio El Reposo, calle 21 de Cartagena

A una de las víctimas le registran dos anotaciones judiciales

Doble sicariato en el barrio El Reposo, calle 21 de Cartagena

Doble sicariato en el barrio El Reposo, calle 21 de Cartagena

Doble sicariato en el barrio El Reposo, calle 21 de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Las autoridades confirmaron el homicidio de Cesar Rojas Zapallo, de 19 años de edad, natural de Cartagena, oficios varios y Johan Alexander Camargo García, de 30 años de edad, también de oficios varios, natural de Cartagena, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos del sector manifestaron que se escucharon unas detonaciones y al salir a la calle, encontraron los cuerpos sin vida.

A Cesar Rojas les registran dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y violencia contra servidor público.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir