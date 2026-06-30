Desarticulada banda que utilizaba menores para comercializar drogas en Cartagena

En desarrollo del Plan Bastión y como resultado de las acciones contundentes contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló la operación denominada “Los del Sitio”.

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La ejecución de diez diligencias de allanamiento y registro en diferentes sectores del sur de la ciudad permitió hacer efectivas once capturas por orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y utilización de menores para la comisión de delitos.

Las investigaciones, adelantadas durante más de seis meses, permitieron establecer que esta estructura delincuencial tendría injerencia en los barrios Olaya Herrera y Nuevo Paraíso, especialmente en los sectores de La Puntilla, Playa Blanca y Zarabanda, donde presuntamente desarrollaba actividades relacionadas con el almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con las labores investigativas, la organización era liderada por una mujer conocida con el alias de “La Kisi”, quien sería la principal responsable de coordinar las actividades de expendio y distribución de sustancias ilícitas en estos sectores.

Asimismo, se estableció que la estructura contaba con dos coordinadores identificados con los alias de “William”, de 22 años, y “Barba”, de 34 años, quienes desempeñaban funciones específicas dentro de la organización criminal. Alias “William” sería el responsable de almacenar los estupefacientes para posteriormente distribuirlos a las diferentes ollas y caletas utilizadas para su comercialización.

Por su parte, alias “Barba” presuntamente cumplía funciones de coordinación y orientación de nuevos consumidores que ingresaban a los sectores controlados por la organización, guiándolos hacia los diferentes puntos de expendio donde podían adquirir sustancias estupefacientes.

Las investigaciones también permitieron evidenciar que la estructura contaba con presuntos campaneros identificados con los alias de “El Oso”, de 38 años, y “El Rasta”, de 43 años.

Estas personas, al parecer, se hacían pasar por habitantes en condición de calle y permanecían en un lote baldío ubicado en el ingreso al sector, desde donde alertaban sobre la presencia de las autoridades y realizaban labores de vigilancia para favorecer las actividades ilícitas de la organización.

De igual forma, se logró establecer que alias “La Kisi” habría empleado en diferentes oportunidades a sus hijos menores de edad en actividades relacionadas con la entrega y comercialización de sustancias estupefacientes desde el inmueble donde residían.

Según la investigación, los menores eran utilizados para realizar entregas y ventas de sustancias ilícitas, aprovechando su condición de menores de edad con el propósito de disminuir la atención de las autoridades y facilitar el desarrollo de la actividad criminal.

Durante los procedimientos fueron incautados 1.135 gramos de marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes.

Los once capturados registran, en conjunto, 39 anotaciones judiciales como indiciados por diferentes delitos. Entre ellas se destacan:

* Alias “La Kisi”: tráfico de estupefacientes (2025).

* Alias “Barba”: tráfico de estupefacientes (2025 y 2026) y extorsión (2010).

* Alias “El Oso”: tráfico de estupefacientes (tres registros en 2026, dos en 2025 y uno en 2021), homicidio (2022), porte ilegal de armas de fuego (2020) y lesiones culposas (2018).

* Alias “El Rasta”: tráfico de estupefacientes (2026 y dos registros en 2025).

* Alias “William”: tráfico de estupefacientes (2025), homicidio (dos registros en 2025) y hurto por medios informáticos y semejantes (2022).

* Alias “Tonny”: tráfico de estupefacientes (dos registros en 2026, cinco en 2025 y uno en 2022), hurto calificado (2022) y porte ilegal de armas de fuego (2021 y 2022).

* Alias “El Flaco”: tráfico de estupefacientes (2025 y 2019) y hurto calificado (2018).

* Alias “Jorge”: tráfico de estupefacientes (2025).

* Alias “El Gordo”: tráfico de estupefacientes (2025 y 2026).

* Alias “José”: tráfico de estupefacientes (2025, 2021 y 2011).

* Alias “Ronal”: tráfico de estupefacientes (2025).

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

“Con este resultado operacional continuamos afectando las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como con la seguridad y la convivencia ciudadana en Cartagena”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.