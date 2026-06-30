Concejo Distrital evalúa gestión y contratación de la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía

La Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor presentó su informe de gestión con corte al 15 de mayo de 2026 ante el Concejo Distrital de Cartagena. Durante la sesión ordinaria, la titular de esta cartera, Yira Morales, detalló las acciones ejecutadas en materia de bienestar laboral, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, así como el comportamiento de la contratación de personal y el desarrollo de los proyectos estratégicos de la administración.

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En el balance presentado a los cabildantes, la funcionaria reportó la realización de 34 estudios técnicos de encargo, 760 evaluaciones de desempeño y la atención de más de tres mil peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). Asimismo, en lo referente al fortalecimiento del personal y estímulos, se destacó la puesta en marcha del Plan de Bienestar 2026 con actividades que impactaron a 1.438 servidores públicos, junto con la entrega de 648 incentivos y la priorización de capacitaciones institucionales en bilingüismo, transparencia y alta gerencia.

Uno de los puntos clave del informe fue el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, donde Morales resaltó el éxito del programa Mi Primera Chamba, el cual alcanzó el 100 % de su ejecución al garantizar la vinculación laboral de 250 practicantes y 140 jóvenes profesionales que no contaban con experiencia previa en el mercado de la ciudad. A la par, se notificaron las fases en las que avanzan el Rediseño Institucional y la estrategia de Gestión del Conocimiento e Innovación (GESCO+I).

En cuanto al componente financiero y contractual, la dependencia reportó la suscripción de 6.072 contratos de prestación de servicios en toda la Alcaldía Mayor de Cartagena, de los cuales 216 corresponden directamente a la Dirección de Talento Humano. El reporte presupuestal y los detalles de los proyectos estratégicos presentados por la directora entran ahora a una fase de análisis y revisión detallada por parte de los concejales, quienes evaluarán el impacto real de estas inversiones en la eficiencia administrativa del Distrito.