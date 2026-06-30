Comité Promotor Palenque Municipio convoca a asamblea para reactivar proyecto de municipalización

El Comité Promotor Palenque Municipio anunció la reanudación oficial de las acciones orientadas a consolidar la creación del municipio de San Basilio de Palenque, un proceso respaldado por la Ley 2379 del 15 de julio de 2024. Tras una pausa motivada por el desarrollo del calendario electoral en el país, que incluyó las consultas de partidos en octubre del año pasado y los recientes comicios de Congreso y Presidencia de la República, la organización social enfoca nuevamente sus esfuerzos en este proyecto de autonomía territorial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el objetivo de socializar el estado actual de la iniciativa, el comité lanzó una convocatoria abierta dirigida a los residentes del corregimiento, así como a la diáspora palenquera asentada en las ciudades de Cartagena y Barranquilla, y a la ciudadanía en general. El propósito central del encuentro será brindar detalles técnicos y jurídicos sobre el avance del proyecto de ordenanza y coordinar la logística de las etapas venideras, que contemplan la realización de la consulta previa y la consulta popular en el territorio.

La asamblea general de carácter informativo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Palenque. Los líderes del comité promotor señalaron que la participación activa de la población y el acompañamiento de las comunidades nativas que residen por fuera del pueblo serán fundamentales para robustecer el mecanismo de participación ciudadana que definirá el nuevo rumbo político y administrativo del primer pueblo libre de América.