Casa del Niño lideró campaña que salvó más de 270 vidas a través de la donación de sangre

Durante el mes de junio, la Casa del Niño, en articulación con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar y el Banco de Sangre Hemocaribe, desarrolló la campaña integral de donación de sangre “Junio, mes de los que salvan vidas”, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de este acto solidario que salva vidas todos los días.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A lo largo de esta iniciativa, se adelantaron jornadas de sensibilización tanto en espacios presenciales como a través de diferentes canales digitales, en las que se compartió información clave sobre la donación de sangre: la imposibilidad de fabricar este recurso vital, la necesidad constante en los hospitales, el número de transfusiones que se realizan en el país y el impacto real que tiene cada donación, capaz de beneficiar hasta a tres personas.

Como cierre de esta campaña, el pasado 16 de junio se llevó a cabo la Gran Jornada de Donación de Sangre en las instalaciones de Casa del Niño. Esta jornada contó con la participación activa de colaboradores, padres de familia y ciudadanos comprometidos, logrando un total de 91 donantes, quienes, con su generosidad, aportaron a salvar aproximadamente 273 vidas.

Al respecto, Sandra Ceballos, Directora de la Unidad Diagnóstica de Casa del Niño, destacó:

“Este balance nos llena de esperanza. Más allá de las cifras, lo que vemos es el poder de la solidaridad cuando se convierte en acción. Cada donante representa una oportunidad de vida para quienes hoy dependen de una transfusión. Esta campaña nos permitió acercarnos a la comunidad, educar y recordar que la sangre no se fabrica: se dona. Y cuando alguien decide donar, está cambiando la historia de otra persona.”

Este resultado refleja el compromiso colectivo por salvar vidas y la importancia de seguir promoviendo la donación voluntaria y habitual como un acto de amor, responsabilidad y conciencia social. Desde Casa del Niño invitamos a la comunidad a continuar siendo parte de esta cadena de vida, acercándose a los bancos de sangre aliados, Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar y Hemocaribe, donde podrán realizar sus donaciones de manera segura.

Donar sangre no es solo un acto solidario: es un acto que transforma historias.