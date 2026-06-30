Cárcel para cuatro mujeres señaladas de planear un asalto masivo a turistas en un hotel

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez con funciones de control de garantías de Cartagena impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro mujeres que habrían apoyado un hurto violento, que fue materializado por varios hombres.

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La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos la madrugada del pasado 20 de junio en el corregimiento de La Boquilla, jurisdicción de Cartagena, donde hombres irrumpieron en un hotel e intimidaron con pistolas y armas cortopunzantes a los huéspedes a quienes les hurtaron sus pertenencias.

Labores de policía judicial evidenciaron que las procesadas quienes, al parecer, fingían departir con las víctimas, en realidad habrían instruido a los señalados asaltantes, vía mensajes de texto, para concretar el robo.

Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar para capturar a Laura Michel Pertuz Grandet, Nivis Cecilia Gaviria Herrera, Enodia Urbina Coyo y Dana Carolina Cueva Vanegas. Los hombres que habrían materializado el hurto huyeron.

En desarrollo de estas acciones los uniformados encontraron en poder de Cueva Vanegas joyas presuntamente hurtadas a las víctimas.

En el celular de una de las mujeres habrían sido encontrados mensajes de texto en los que era diseñada la arquitectura para concretar el crimen.

La Fiscalía imputó a las procesadas el delito de hurto calificado agravado, cargo que ninguna aceptó.