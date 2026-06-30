Armonía en Progreso inicia tercera temporada de jazz para transformar vidas en La Boquilla

Con el inicio de su tercera temporada, Armonía en Progreso consolida su posicionamiento como un programa de alto impacto social en Cartagena, al incorporar una proyección internacional que amplía las oportunidades para los jóvenes de La Boquilla y contribuye al fortalecimiento de sus habilidades musicales, así como a la construcción de proyectos de vida alrededor del arte y la cultura.

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“En Promigas, junto con Surtigas y SPEC, creemos en el poder transformador de la educación y la cultura. Durante tres años de apoyo a la Fundación Salvi, hemos sido testigos de cómo Armonía en Progreso ha cambiado la vida de jóvenes de La Boquilla, brindándoles herramientas para construir su proyecto de vida a través de la música. A la fecha, más de 250 jóvenes han sido beneficiados por esta iniciativa, que hoy da un nuevo paso al acercar estándares internacionales de formación artística al Caribe colombiano y seguir abriendo oportunidades para las nuevas generaciones”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

En esta nueva temporada, se estableció una alianza académica con EMMAT – Berklee Global Partner, que conecta al programa con los estándares y metodologías de Berklee College of Music, con sede en Boston, la universidad de música contemporánea y jazz más prestigiosa del mundo: ha formado artistas como Quincy Jones, John Mayer, Branford Marsalis y Diana Krall, sus estándares académicos son referencia global, lo que permitirá a los estudiantes beneficiarios del programa, acceder a metodologías y experiencias formativas con estándares internacionales.

“Armonía en Progreso es la prueba de que una pequeña comunidad, cuando encuentra oportunidades y cree en su talento, puede inspirar y transformar el destino de todo un territorio”, manifiesta Julia Salvi, presidenta de Fundación Salvi.

Durante el segundo semestre de 2026, los jóvenes recibirán formación continua aplicando por primera vez una metodología que incorpora clases sincrónicas y en vivo, lo que representa un avance significativo en el uso de tecnología en el aula y refuerza el carácter innovador de esta tercera cohorte.

El programa contempla oportunidades de formación especializada y acceso a becas para continuar estudios musicales. Además, avanza en la formación de formadores locales, la generación de capacidades instaladas y la construcción de un modelo sostenible que fortalezca la educación musical en Cartagena y el Caribe.