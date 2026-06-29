‘Rompevidrios’ estarían haciendo de las suyas en diferentes barrios de Cartagena

Una nueva denuncia ciudadana encendió las alarmas en Cartagena, luego de que un par de sujetos acompañados de una mujer fueran señalados de cometer múltiples robos bajo la modalidad de ‘Rompevidrios’.

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Uno de los hechos habría ocurrido el viernes 26 de junio, hacia las 8:56 de la noche, en la 4ª avenida de Manga, entre Koi Koi y Mascotas, frente a Bahía Pádel. Pero también lo han hecho detrás de la urbanización Paraíso Real, en Marbella y María Auxiliadora y por la tienda el trébol de Manga.

De acuerdo con la denuncia, los sujetos habrían partido el vidrio de un vehículo para sustraer lo que encontraron en su interior. En las imágenes conocidas, uno de los presuntos involucrados aparece caminando por la zona y, al parecer, se hace pasar como si estuviera hablando por celular antes de subirse a un vehículo.

La comunidad pide apoyo para identificar a estas personas y espera que otros vecinos del sector puedan entregar más videos que ayuden a establecer quiénes estarían detrás de este robo. Se desplazan en un Chevrolet Sail 2013 de placa MUV487 color gris plata.

Además, ofrecen recompensa a quien entregue información que permita identificar a los presuntos responsables.

Mucho cuidado en el barrio Manga de Cartagena y en zonas donde los vehículos quedan estacionados en vía pública, pues esta modalidad consiste en romper vidrios rápidamente para llevarse bolsos, paquetes, computadores u objetos de valor que queden visibles dentro de los carros.