Orgullo Prohibido propone una mirada al arte y la diversidad a través de nuevas narrativas

A lo largo de la historia, muchas expresiones relacionadas con la diversidad sexual y de género han encontrado en el arte una forma de representación, diálogo y construcción de memoria. Sin embargo, buena parte de esas historias han permanecido fuera de los relatos tradicionales, dando paso a nuevas iniciativas que buscan revisarlas desde perspectivas contemporáneas y accesibles para distintos públicos.

En A Vivir Que Son Dos Días, Kevin Rueda Morales, artista visual y creador de Memecentistas, explicó que Orgullo Prohibido surge de una alianza con la organización Más Que Tres Letras para explorar cómo las diversidades han estado presentes en diferentes momentos de la historia del arte. A través de reinterpretaciones de obras clásicas y referencias a la cultura popular, el proyecto propone conversaciones sobre identidad, deseo, resistencia y memoria.

La iniciativa fue elegida por Warner Music Colombia para acompañar una campaña relacionada con el lanzamiento del nuevo proyecto musical de Madonna. Según explicó Rueda, la conexión surgió de manera natural al encontrar puntos en común entre las reflexiones que plantea Orgullo Prohibido y temas que la artista ha abordado durante décadas, como la libertad, el cuerpo, la identidad y la defensa de la diversidad.

La programación se desarrollará en tres momentos principales. El primero será un conversatorio abierto al público que abordará el cuerpo como espacio de expresión desde el arte, la literatura, la religión y la política. Posteriormente se realizará una exposición guiada que reunirá algunas de las piezas creadas por Memecentistas, conocidas por reinterpretar imágenes clásicas mediante el lenguaje de los memes y las narrativas digitales contemporáneas. La agenda concluirá con un evento cultural de cierre que servirá también como escenario para la presentación oficial de esta colaboración artística.

Las actividades de Orgullo Prohibido se realizarán durante la primera semana de julio en El Candelario, en Bogotá. El conversatorio y la exposición guiada tendrán entrada libre y buscarán generar espacios de encuentro alrededor del arte, la memoria y las diferentes formas de expresión cultural.