‘Moscas’, una historia sobre el dolor y los vínculos emocionales

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Teresita Sánchez, protagonista de Moscas, aseguró que uno de los aspectos que más impacta de la película es la manera en que retrata el dolor humano y las emociones que atraviesan sus personajes.

Para la actriz, uno de los principales motivos para aceptar el proyecto fue saber que estaría dirigido por Fernando Eimbcke. Tras leer el guion, se sintió agradecida de ser tenida en cuenta para participar en una historia que define como profundamente humana.

Sobre la construcción de Olga, personaje central de la película, Teresita explicó que fue un proceso colectivo en el que participaron todos los integrantes del equipo creativo. Además, destacó que los actores suelen inspirarse en las personas que los rodean para dar vida a sus personajes.

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La actriz también resaltó la experiencia de compartir escena con un niño actor, cuya disciplina y profesionalismo la sorprendieron. Según comentó, la pasión con la que juega es la misma con la que interpreta su papel.

Moscas sigue la historia de Olga, una mujer que, debido a dificultades económicas, decide alquilar una habitación de su apartamento, una situación que la obliga a enfrentarse a su mayor temor: crear vínculos emocionales.

La película llegará a las salas de cine del país el próximo 4 de julio y la invitación está abierta para que el público se acerque a su multiplex más cercano y descubra esta conmovedora historia.